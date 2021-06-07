Следователи начали проверку из-за водной блокады Крыма

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Следственный комитет начал проверку после обращения Крыма из-за водной блокады полуострова.

Правоохранители уже назначили несколько экспертиз, заявил первый заместитель председателя парламента республики Ефим Фикс. Накануне власти полуострова направили обращение о возбуждении уголовного дела по факту энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокады региона.

"Мы идем по своему направлению: направили обращение в СК России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз", — заявил Ефим Фикс.

О передаче заявления в правоохранительные органы стало известно в апреле. Крымская рабочая группа потребовала возбудить дело в отношении организаторов блокады полуострова. Власти региона считают причастными к преступлению 12 человек. Среди них первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший глава Незалежной Петр Порошенко.