В МИД России спрогнозировали длительность санкционного режима Запада

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Санкции Запада против России будут всегда, и Москве следует готовиться к новым ограничительным мерам, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, нужно быть реалистами: санкционный режим Запада останется навсегда. Москва должна готовиться к дополнительным ограничительным мерам, отметил Панкин и добавил, что уже ведется серьезная работа на случай отключения страны от платежных систем.

Российская сторона не будет просить Запад об отмене ограничений, однако постарается донести мысль об их ущербности, добавил замглавы дипломатического ведомства.