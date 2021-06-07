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Ученые из США создали мятные леденцы для восстановления зубной эмали

Наука
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Ученые из США создали мятные леденцы для восстановления зубной эмали
pixabay.com /

Специалисты из Вашингтонского университета в США создали мятные леденцы, способные помочь восстановить поврежденную зубную эмаль.

В основу разработки лег модифицированный белок, который обладает способностью выстраивать новые слои эмали на поверхности зубов. При этом поддерживать процесс будут ионы фосфора и кальция, добавленные в леденцы, пишет издание Futurism.

Ученые уже провели эксперимент, проверив эффективность созданного ими средства на живых грызунах, а также на зубах, извлеченных у людей, свиней и крыс. В результате выяснилось, что употребление одного леденца в день обеспечивает поддержку крепкого состояния эмали, а двух позволяет восстановить зубную поверхность на несколько микронов.

Доктор Александр Мясников ранее рассказал, почему зубная боль может быть смертельно опасной. Такой недуг может привести к летальному исходу, передает сайт 360tv.ru.

#разработка #зубы #леденцы
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