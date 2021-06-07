Депутата Госдумы Нилова раскритиковали однопартийцы, но поддержали в КПРФ

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Депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов выступил с заявлением о том, что детям федеральных, а также региональных чиновников и депутатов нужно запретить получать первое высшее образование за границей. Об этом сообщает агентство URA.RU.

По мнению эсера, отправляя своих детей жить и обучаться за рубеж, политики пытаются усидеть на двух стульях, через семьи устанавливая связи с Западом. Кроме того, такой подход не способствует развитию системы образования в России.

Однако инициатива члена «Справедливой России» не нашла поддержки в партии. Так, депутат «СР» Валерий Гартунг в разговоре с «Политикой Сегодня» в пух и прах раскритиковал столь категоричную позицию коллеги, заявив, что эта поправка в законодательство станет прямым нарушением конституционных прав.

«Давайте им вообще запретим получать образование! Дети федеральных чиновников, они такие же граждане России, как и все остальные. Они что ограничены в правах должны быть что ли? Я даже вообще это комментировать не хочу», – возмутился народный избранник.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Между тем речь Нилова нашла поддержку у его политических оппонентов. Депутат Госдумы Олег Смолин от фракции КПРФ заявил, что такой закон в России принять необходимо. Не для того, чтобы ограничить в правах детей чиновников и парламентариев, а в первую очередь для развития системы образования.

По словам коммуниста, представителям власти необходимо знать, как работают российские вузы, чтобы видеть проблемы и решать их.

«Несколько лет назад я вел прямую дискуссию с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда он был премьер-министром РФ. Когда дело дошло до обсуждения ЕГЭ, Дмитрий Анатольевич сказал буквально следующее: "Когда я встречался с учителями, все говорили, что это очень хорошо, а когда мой сын стал сдавать ЕГЭ, я увидел, что там много проблем". Я думаю, что точно так же все депутаты и чиновники должны видеть, какие проблемы существуют в нашей системе образования», — рассказал собеседник «ПС».

Парламентарий отметил, что дети госслужащих и депутатов при желании смогут уехать учиться за границу уже после получения российского диплома бакалавра.

Смолин добавил, что ранее и сам «до десятка раз» выступал с такой же инициативой в Госдуме, но поддержки у коллег за многие годы так и не нашел.