Гвоздикова рассказала, как Коренев «наказал» ее за игнорирование его знаков внимания

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Звезда советского кинематографа Наталья Гвоздикова рассказала, как стала объектом ухаживаний режиссера Алексея Коренева.

Артистка стала гостьей ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Знаменитость рассказала, что не обращала внимания на знаки внимания кинематографиста на съемках фильма "Большая перемена", и из-за этого у них сложились весьма напряженные взаимоотношения. По словам звезды, он даже решил отомстить ей.

"Вырезал часть моей роли из "Большой перемены". Он проявлял ко мне знаки внимания. По-разному проявлял. Я понимала, что очень ему нравлюсь. И вроде как он не прочь проявить симпатию ко мне. Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик", — призналась Гвоздикова ведущему программы Борису Корчевникову.

Как отметила знаменитость, поначалу она не понимала, почему многие сцены с ней решили убрать из фильма. Однако режиссер не стал скрывать от нее своих мотивов. Он открыто заявил ей, что таким образом решил наказать ее за то, что она не хотела проводить с ним время.