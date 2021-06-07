Экс-директора реабилитационного центра Омска обвиняют в хищении человека

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Бывший директор реабилитационного центра для лечения зависимых «Инновационного центра реабилитации и наркологии «МИР» Геннадий Спиридонов обвиняется в хищении человека. Согласно публикации на официальном сайте прокуратуры, уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, обвиняемый с подельниками в 2016 году похитил и незаконно, против воли удерживал омича в лечебном центре, с применением насилия. Пострадавшего полгода удерживали в центре при помощи наручников, при том взимая ежемесячную плату за «лечение» от наркозависимости.

Экс-директор не признает свою вину, уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Омска.