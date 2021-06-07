Навальный отозвал иск к ИК-2 о цензуре газет

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Блогер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Покрова УФСИН РФ по Владимирской области, попросил отозвать иск к колонии о цензуре газет.

Представители колонии возражений не имеют. Суд прекратил производство по иску. Адвокат Навального Вадим Кобзев предположил, что тот откажется и от второго иска об отказе в выдаче ему книг.

В суд 26 апреля поступили три иска Навального к администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области. Он обжаловал действия сотрудников исправительного учреждения. Навальный заявлял, что получает в колонии газеты с вырезанными из них статьями.