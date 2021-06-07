Медиагруппа «Патриот» и общественник Малков обсудят тему российских НКО

Медиагруппа «‎Патриот» /

Медиагруппа "Патриот" проведет брифинг о работе некоммерческих организаций (НКО) Санкт-Петербурга, а также обсудит их проекты.

В этом году порядка 50 НКО Санкт-Петербурга получат господдержку для реализации своих проектов. Какие это программы, какую пользу они принесут городу, зачем нужны некоммерческие организации и почему в России все чаще признают зарубежные НКО нежелательными. Эти и другие вопросы обсудят на брифинге в медиацентре "Патриот", передает Федеральное агентство новостей. В качестве эксперта выступит член Общественной палаты Петербурга Андрей Малков.

Мероприятие состоится сегодня, 7 мая, в 15:30. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.