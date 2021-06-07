«Выглядит как провокация»: Александра III «наградили» звездой Давида

ТАСС / Метцель Михаил

После окончания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин посетил Гатчину. Главной целью визита было открытие памятника Александру III — императору и отцу последнего российского монарха Николая II. Его скульптура отныне красуется в Арсенальном каре Большого Гатчинского дворца.

«Он [Александр III] любил Россию. Жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире», — сказал Путин.

На церемонии открытия речам президента внимал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, бывший министр культуры Владимир Мединский и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Ни один из них, впрочем, не заметил ошибки, которую допустил скульптор Владимир Бродарский и его команда.

На груди Александра III авторы монумента изобразили совсем не ту звезду: вместо восьмиконечного Ордена Святого апостола Андрея Первозванного император восседает на троне с шестиконечной звездой Давида, которая с XIX века считается главным еврейским символом и изображена на государственном флаге Израиля.

kremlin.ru / Администрация президента России

Когда фотографии с церемонии открытия памятника оказались в сети, российские пользователи указали на ошибку Бродарскому. Уже через сутки звезду заменили, а сам автор скульптуры поспешил извиниться на своей странице в Instagram и поблагодарить российского президента за высокую оценку его работы:

«Я Потрясен Благодарностью Президента!!! И памятник прекрасный, и орден правильный! Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно» [орфография сохранена].

Специалист по истории России XVI-XIX веков, кандидат исторических наук Борис Морозов воздержался от резкой критики в адрес скульптора, лишь обратив внимание на «подкованность» российских пользователей сети. Ошибку, которую не заметили высокие чины на церемонии открытия, в интернете «зафиксировали» почти сразу, что не может не радовать, объяснил эксперт.

Владимир Бродарский не мог сделать такую ошибку намеренно, полагает российский скульптор и член Московского Союза художников Андрей Коробцов, который лично знаком с автором памятника Александру III. Впрочем, полностью исключать версию «провокации» все же нельзя.

«Может быть скульптор куда-то не туда смотрел, хотя, конечно, это выглядит как провокация, — предположил специалист. — Мне кажется, что автор работы [Владимир Бродарский] на такое не способен. Он с уважением относится к своему труду, и, я думаю, что это просто какое-то недоразумение. Может там были какие-то похожие ордена. Сам сталкивался с тем, что есть орден Андрея Первозванного, а к нему "в комплекте" идут какие-то брошки, которые крепятся на ленту. Авторы скульптуры могли их воспринять, как сам орден. Ничего страшного в этом нет, если только это не была какая-то спланированная акция».

wikipedia.org / Maxim Razin / Общественное достояние

Последняя громкая ошибка российских скульпторов датирована 2017 годом, когда на памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову в Москве скульптор Салават Щербаков изобразил схемы немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44. По его словам, это была «маленькая фоновая вещь», которую «брали из интернета».