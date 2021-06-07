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Появились фотографии президента Туркмении с сыном на новой лошади

Политика
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Появились фотографии президента Туркмении с сыном на новой лошади
Prt Scr vk.com / Мой город

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов вручил сыну Сердару ахалтекинскую лошадь по кличке Ханкервен. Фотографии с конной прогулки появились в Сети.

Глава Туркмении подарил сыну скакуна в честь Дня ахалтекинского коня и Дня туркменского алабая. Имя лошади выбрали неслучайно, а из-за глубокого смысла. По словам Бердымухамедова, Ханкервен означает святость и продолжение жизни.

Президент и сын, который исполняет обязанности вице-премьера Туркмении, совершили прогулку на лошадях. Политики обсудили выполнение задач, поставленных в Программе социально-экономического развития страны.

Бердымухамедов рассказал, как Туркмении удалось защититься от коронавируса. Президент перечислил ряд мер, которые предприняли на фоне пандемии, сообщает сайт 360tv.ru.

#президент #туркменистан #бердымухамедов
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