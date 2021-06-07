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Захарова заявила о готовности России "пробить мяч в ворота" НАТО

Политика
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Захарова заявила о готовности России «пробить мяч в ворота» НАТО
politexpert.net / Евгений Зайцев

Москва не уходит от диалога с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Российское правительство было приглашено на новую встречу Совета, однако положительного ответа не последовало, сказал генеральный секретарь НАТО. По его словам, есть много тем для обсуждения, которые касаются интересов Альянса и Москвы. Также Столтенберг добавил, что "мяч на стороне России".

В ответ Захарова подчеркнула, что Москва готова к обсуждению вопросов деэскалации, однако без привлечения военных специалистов переговоры бессмысленны. И Столтенберг об этом знает, уточнила она.

"Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота — мы пробьем", — сказала спикер МИД России.

Ранее Захарова ответила на слова генсека НАТО, заявившего, что организация обеспокоена тесными контактами России и Белоруссии. По ее словам, нормальное взаимодействие Москвы и Минска не входит в планы Альянса.

#россия #захарова #нато
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