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Зеленский заявил, что Чернобыль должен привлекать туристов

Политика
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Зеленский заявил, что Чернобыль должен привлекать туристов
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поделился планами по развитию Чернобыля в контексте туризма.

По его словам, в перспективе Чернобыль должен стать "мощным магнитом" не только для украинцев, но и для международных туристов.

"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена программа развития", — сказал он.

Новая концепция подразумевает развитие инфраструктуры в регионе. Вместе с тем Зеленский добавил, что Чернобыль должен стать зоной возрождения.

#украина #чернобыль #зеленский
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