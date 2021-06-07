Зеленский заявил, что Чернобыль должен привлекать туристов

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поделился планами по развитию Чернобыля в контексте туризма.

По его словам, в перспективе Чернобыль должен стать "мощным магнитом" не только для украинцев, но и для международных туристов.

"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена программа развития", — сказал он.

Новая концепция подразумевает развитие инфраструктуры в регионе. Вместе с тем Зеленский добавил, что Чернобыль должен стать зоной возрождения.