Суд рассмотрит очередной иск Навального к колонии

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Заседание по очередному иску Алексея Навального к колонии пройдет в Петушинском суде Владимирской области.

Судья рассмотрит иск о цензуре газет, которые получал блогер. Администрация ИК вырезала из них некоторые статьи. Ранее суд отказал в удовлетворении прошлого иска — о постановке Навального на учет как склонного к побегу.

Навального увезли в ИК-2 в городе Покрове, куда изначально его и отправили отбывать срок. Он будет присутствовать на заседании по видеосвязи оттуда.