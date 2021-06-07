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Суд рассмотрит очередной иск Навального к колонии

Происшествия
/ Обновлено: 07 июня 2021 11:22 249

Суд рассмотрит очередной иск Навального к колонии
Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Заседание по очередному иску Алексея Навального к колонии пройдет в Петушинском суде Владимирской области.

Судья рассмотрит иск о цензуре газет, которые получал блогер. Администрация ИК вырезала из них некоторые статьи. Ранее суд отказал в удовлетворении прошлого иска — о постановке Навального на учет как склонного к побегу.

Навального увезли в ИК-2 в городе Покрове, куда изначально его и отправили отбывать срок. Он будет присутствовать на заседании по видеосвязи оттуда.

#навальный #колония #иск
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