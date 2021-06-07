Устали от депутатов: что повлияло на итоги праймериз «Единой России»

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Праймериз «Единой России» к сентябрьским выборам в Госдуму завершились 30 мая. Главными особенностями внутрипартийных выборов стали формат проведения и кандидаты-победители.

Голосование по выбору кандидатов в депутаты длилось с 24 по 30 мая. Всего в тренировочном состязании за право называться депутатом «ЕР» поучаствовали около 12 миллионов человек.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что предварительные выборы стало самыми масштабными за всю историю партии. Предварительные итоги уже подведены, а окончательный список выдвиженцев утвердят 19 июня.

В 42 регионах отдать голос за кандидата на праймериз можно было в смешанной форме: либо онлайн, либо непосредственно на избирательном участке. Однако большее внимание привлекает не система голосования, а кандидаты.

Сито отбора показало необычный запрос электората — на «новые лица». На сайте партии промежуточные итоги назвали «курсом на обновление», ведь во многих регионах в числе победителей оказались люди, которые ранее не имели никакого отношения к политике.

К примеру, в Томской области лидером голосования стал представитель волонтерского движения, руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов Михаил Киселев. А в Хакасии победу одержал фермер Максим Аткнин. И такие примеры исчисляются десятками — во многих регионах действующие депутаты ГД уступили первенство врачам, добровольцам, земледельцам или журналистам.

er.ru / Пресс-служба

Одним из самых ярких примеров «смены власти» на человека «из народа» стала история Марины Удгодской, которая работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область). Осенью 2020 жители села сделали выбор, потрясший, кажется, и федеральный центр — вместо действующего главы Николая Локтева, выдвигавшегося от «ЕР», местные поддержали Удгодскую из «Партии пенсионеров». Уже в октябре уборщица, рассматривающаяся в качестве технического кандидата, приняла полномочия главы поселения.

Во времена СССР подобное явление называли «синдромом ивановских ткачих»: провинциальных тружениц партия выдвигала на руководящие должности, чтобы через них транслировать людям нужную идеологическую позицию.

Политолог и журналист Павел Данилин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что, напротив, — иметь представителя рабочего класса в Госдуме отнюдь не зазорно.

«В Госдуме есть люди, которые представляют интересы всей страны — профсоюзники, рабочие, крестьяне. Они абсолютно уместны, потому что настоящий народный избранник, настоящий представитель — это человек, который выражает интересы тех или иных групп. Если этот человек рабочий, то он вполне может представлять интересы рабочего класса. Если появляются новые люди, которые только-только отошли от станка, это тоже замечательно. Госдума — она не только для юристов или специалистов», — считает Данилин.

В подтверждении точки зрения политолог привел пример развития карьеры действующего руководителя «ЕР» в Госдуме Сергея Неверова:

«Вот в "Единой России", например, есть профессиональный шахтер Сергей Неверов, который стал лидером фракции. Конечно, он давно не занимался забоем сам, но при этом он является хорошим специалистом в этих вопросах. Он знает, что это за работа и, как представитель интересов, в том числе рабочего класса, он абсолютно подходит для работы в ГД».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Данилин добавил, что ситуация, когда на праймериз волонтеры обошли действующих депутатов «ЕР», — вполне.

«Больше половины, 52% участвовавших в выборах — не состоят в "Единой России". И это не запрещается партийными положениями о праймериз, наоборот, приветствуется», — указал он.

При этом Данилин указал на то, что зачастую внутренний отбор проходят, в большинстве своем, люди известные, с высокой узнаваемостью в своем регионе. Вместе с тем, политолог отметил, что одним из достоинств кандидатов-волонтеров — умение мобилизовать своих сторонников и мотивировать их на голосование, а это не всегда просто.

Его коллега Алена Август придерживается мнения, что на итоги праймериз могла повлиять банальная усталость электората от действующих представителей партии власти.

«Усталость от тех, кто уже был депутатом, просто усталость от фамилии, от лиц. У людей есть некая такая фантазия (потому что она не всегда оправдана), что придут новые люди, появятся новые лица, они все исправят и будет всем счастье», — посетовала Август в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

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Она отметила, что и внутри «Единой России» существует тенденция к обновлению — партии требуются «свежие силы» со своими идеями, наработками и предложениями.

«В партийном голосовании участвуют все — как партийцы, так и рядовые граждане. Это открытая модель голосования. Как раз для всех граждан больше понятны не сами депутаты и партийные чиновники, а волонтеры, гражданские активисты. То есть те, с кем избиратели коммуницируют, те, с кем они, может быть, развозили продукты одиноким старикам, когда была пандемия, или высаживали деревья. Не нужно объяснять [электорату], кто они такие и откуда ты их знаешь», — заключила политолог.

Единый день голосования-2021 намечен на 19 сентября.