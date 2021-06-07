Представители российского бизнеса обсудят прошедший в Петербурге форум

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Успешные и неудачные стороны Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) разберут в эфире Медиагруппы "Патриот".

Трансляция начнется 7 июля, в 14:00 по Москве, в сообществе медиагруппы. Предметом обсуждения станет прошедший ПМЭФ-21 и слухи вокруг него. Мероприятие имело большое влияние на предпринимательскую среду: за четыре дня на площадке заключили более 800 деловых соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей.

Гостем эфира будет Дмитрий Панов, координатор "Деловой России" по Северо-Западному федеральному округу. Представитель бизнеса прокомментирует упреки бизнес-омбудсмена Анастасии Татуловой, выступление TikTok-блогера Дани Милохина и другие резонансные темы.

Организаторы эфира приглашают предпринимателей, журналистов и всех интересующихся присоединяться к трансляции. Записи предыдущих эфиров доступны для просмотра в архиве.