Дмитрий Гудков назвал временным отъезд из России

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Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков заявил, что его отъезд из России — временный, поскольку в Москве у него остались супруга и ребенок.

Кроме того, Гудков отметил, что покинул страну, чтобы не создавать проблем, в том числе для своей тети, Ирины Ермиловой. Его родственницу, наряду с ним, подозревают в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения.

Экс-депутат Дмитрий Гудков после освобождения из изолятора временного содержания уехал на Украину. Информацию об этом он подтвердил в своих социальных сетях.