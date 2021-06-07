Sohu: Россия нанесла двойной удар по США перед встречей с Байденом в Женеве

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Вашингтон получил сразу два неприятных сюрприза со стороны Москвы. Пентагон провалил испытания противоракеты прямо на глазах у ВМФ РФ, а российское правительство вновь подтвердило курс на дедолларизацию. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики заметили, что за последнее время отношения между двумя державами сильно ухудшились. В этой связи на грядущие переговоры возлагаются большие надежды.

«Возникло ощущение, что эти переговоры станут переломным моментом и между сторонами произойдет потепление. Но многие эксперты не разделяют этого мнения, так как между РФ и Соединенными Штатами накопилось слишком много разногласий», — полагают в Sohu.

На этом фоне, продолжили эксперты, США получили две неприятные новости, напрямую связанные с Россией. Так, в конце мая Пентагон провел испытания американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis, которые завершились неудачей.

flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos

Запуск ракет приходилось откладывать из-за российского разведывательного судна, которое пристально наблюдало за происходящим. В конечном счете оружие так и не смогло перехватить баллистическую ракету средней дальности. Фактически Минобороны США потерпело фиаско на глазах у представителя ВМФ РФ.

Другой «сюрприз» связан с заявлением на ПМЭФ министра финансов РФ Антоном Силуановым о том, правительство хочет полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы.

«Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», — заявил Силуанов.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Позднее Владимир Путин пояснил, что государство не планирует полностью отказываться от доллара в качестве универсального средства для расчетов или резервной валюты.

Однако эксперты Sohu полагают, что РФ подтвердила желание снижать зависимость страны от американского доллара. Все это может негативно отразиться на положении американского государства.

«Российская сторона последовательно продвигает дедолларизацию и снижает свою зависимость от США. Более того, ставка Москвы на евро будет способствовать развитию ее отношений с европейскими странами», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

/ ПолитРоссия

Несмотря на то, что два события никак не связаны с переговорами Байдена и Путина в Женеве, они дают США повод в очередной раз задуматься, констатировали эксперты из Китая. Россия не намерена идти на поводу у американцев, что станет ясно при встрече в Женеве.

В конце мая стала известна дата и темы встречи Путина и Байдена. 16 июня политики обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также «взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Большое европейское турне Джо Байден начнет уже на этой неделе. С 11 по 13 июня американский лидер поучаствует в саммите G7 («Группа семи»), который пройдет в британском городе Карбис-Бэй. 14 июня Байден отправится в Брюссель (Бельгия) для участия в саммите НАТО, а 15 июня там же состоится встреча США-ЕС. Завершится турне переговорами с российским лидером.