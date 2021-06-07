Семь арабских стран приняли участие в учениях ВВС в Саудовской Аравии

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Военные маневры ВВС семи арабских стран стартовали на саудовской базе "Принц Султан" в Эль-Хардже.

По имеющейся информации, в маневрах принимают участие ВВС Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Иордании и Омана. Представители оборонных ведомств Кувейта и Бахрейна выполняют роль наблюдателей. Учения пройдут в несколько этапов.

"Они будут включать планирование и осуществление различных маневров по вылетам и десантированию, а также оперативные мероприятия", — заявил командующий маневрами Мухаммед бен Ибрагим бен Суфьян.

Подчеркивается, что участники маневров прибыли в Саудовскую Аравию еще 4 июня. Учения под названием "Тувайк-2" продлятся в течение двух недель.