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Семь арабских стран приняли участие в учениях ВВС в Саудовской Аравии

Армия
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Семь арабских стран приняли участие в учениях ВВС в Саудовской Аравии
wikipedia.org / Gordon Zammit

Военные маневры ВВС семи арабских стран стартовали на саудовской базе "Принц Султан" в Эль-Хардже.

По имеющейся информации, в маневрах принимают участие ВВС Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Иордании и Омана. Представители оборонных ведомств Кувейта и Бахрейна выполняют роль наблюдателей. Учения пройдут в несколько этапов.

"Они будут включать планирование и осуществление различных маневров по вылетам и десантированию, а также оперативные мероприятия", — заявил командующий маневрами Мухаммед бен Ибрагим бен Суфьян.

Подчеркивается, что участники маневров прибыли в Саудовскую Аравию еще 4 июня. Учения под названием "Тувайк-2" продлятся в течение двух недель.

#учения #ввс #арабские страны
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