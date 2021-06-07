Стало известно расписание европейского турне Байдена

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Белый дом опубликовал расписание европейского турне президента США Джо Байдена на предстоящие недели.

Поездки американского лидера начнутся с визита в Великобританию на саммит G7, где он также встретится с королевой Елизаветой II и ее приближенными. Кроме того, в Лондоне у Байдена запланирована встреча с британским премьером Борисом Джонсоном. В королевстве лидер США пробудет с 11 по 13 июня, а уже 14 числа прилетит в Брюссель на саммит НАТО.

Байден также посетит саммит "США — Евросоюз", запланированный на 15 июня в столице Бельгии. Европейское турне президента США завершится встречей с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на встречу с Байденом в позитивном ключе, однако не ожидает, что она приведет к прорыву в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает сайт 360tv.ru.