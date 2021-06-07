Новая фаза судебного процесса по делу MH17 начнется 7 июня

Prt Scr courtmh17.com /

Окружной суд Гааги 7 июня начнет рассматривать по существу дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом.

Трагедия унесла жизни 298 человек. Судебный процесс в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Теперь он перешел в новую фазу, которая предполагает переход к рассмотрению по существу.

Судебные органы будут рассматривать суть дела с 7 по 11 июня. Инстанция постарается найти ответ на три вопроса, подчеркнул председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

"Обсуждение будет сосредоточено на трех вопросах: был ли МН17 сбит ракетой "Бук", был ли "Бук" запущен с поля недалеко от Первомайского и были ли к этому причастны обвиняемые. Суд будет обсуждать эти три вопроса, а также будет обсуждать большое количество документов, которые есть в деле", — сказал он.

Ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов рассказал о несерьезном подходе следствия к разбирательству в трагедии. Исследование обломков не проводится при помощи специального оборудования.