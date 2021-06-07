Кравчук сравнил Донбасс с раковой опухолью, которую надо вырезать

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Пятому каналу» вспомнил высказывание писателя Олеся Гончара, который когда-то предлагал «отрезать» Донбасс от страны, как «раковую опухоль». Гончар в своих дневниках объяснял свою мысль тем, что убрав Донбасс, Украина станет свободным государством.

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посчитал мысль писателя интересной.

«Я подумал тогда: это же не было войны, а человек, как и подобает талантливым, гениальным людям, видел уже тогда, что будут проблемы с Донбассом», — заявил Кравчук.

Однако политик прямо не стал говорить, что современной Украине Донбасс не нужен. Кравчук уклончиво сказал, что стране необходимы «люди Донбасса».

Накануне партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» предложила отозвать Кравчука с занимаемого поста. По мнению ОПЗЖ, Кравчук пытается поддерживать линию власти, ориентированную на политический террор.