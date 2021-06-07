Россия за день. Главное: снег в Красноярске, выгодная ипотека для ростовчан и авария Гуменюка

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Белгородская область. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что намерен уволить своего заместителя Евгения Глаголева. По его словам, чиновник не справился с контролем за строительством и ремонтом важных городских объектов.

Республика Крым. Украинская плотина, перекрывшая доступ воды из Днепра в Крым, дала течь. Об этом сообщили местные жители, однако эксперты утверждают, что дно Северо-Крымского канала, где семь лет назад было построено сооружение, давно пересохло.

Красноярский край. В природном парке «Ергаки» прошел обильный снегопад. На фотографиях туристы стоят в глубоких сугробах и рассказывают, что их высота в некоторых местах превысила 1,2 метра. Отмечается, что температура воздуха в выходные составляла около нуля градусов.

В Красноярске установят памятник бывшему главе региона Павлу Федирко за 16,6 млн рублей. Скульптура будет выполнена из бронзы в полный рост. Высота монумента составит 5,2 метра. К 12 сентября он украсит парк имени 400-летия города.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Новосибирская область. В Новосибирске на территории микрорынка неизвестный мужчина из похожего на обрез оружия выстрелил в сторону киоска и попал в проходившего мимо молодого человека. Пострадавший с ранением бедра доставлен в больницу. Виновник скрылся, его ищет полиция.

Омская область. В Омске мусульманскую мечеть им. Кожа-Ахмета незаконно обшили сайдингом. Представители местного всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратили внимание на изменившийся фасад здания и обратились в мэрию. Там намерены наказать авторов идеи.

Саратовская область. Глава Саратовской области Валерий Радаев по итогам минувшей недели оказался в аутсайдерах федерального рейтинга губернаторов. Он занял 49 место из 50, хотя семью днями ранее ему отводили 47 строчку из 60. Оценивали лидеров регионов по высказываниям и решениям.

saratov.gov.ru / ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовская область. Проценты по ипотеке в Ростовской области с осени могут стать самыми низкими в стране. Накануне глава региона подписал первое в России соглашение с госкорпорацией ДОМ.РФ, благодаря которому переплата за жилищное кредитование будет составлять от 2 до 3,5%. Если все сложится удачно, к проекту подключатся и другие субъекты РФ.

Санкт-Петербург. Накануне вечером, 6 июня, под Санкт-Петербургом в ДТП погибла народная артистка России Римма Волкова, которая более 25 лет солировала в Мариинском театре. Оперная певица скончалась на 81-ом году жизни.

Брянская область. В брянской администрации пообещали выяснить, что за стройка началась на берегу озера Орлик. Ранее местные жители озадачили вопросом, законно ли территорию излюбленного места отдыха горожан оградили забором и завезли туда песок.

Приморский край. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, у которого на минувшей неделе произвели обыски в доме, а после заподозрили в получении взятки, попал в аварию во время гонок на картинге. Бывший глава города сообщил в Instagram, что отправился в больницу, но травма несерьезная.

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному министерству ЖКХ не выплачивать деньги подрядчикам, которые выполняют некачественный капремонт в домах. Тем, кто попытается забрать деньги через суд, республиканский лидер пригрозил обращением к правоохранителям.

Челябинская область. Прокуратура отстранила от должности мэра Троицка Александра Виноградова. Ранее градоначальника обвинили в превышении должностных полномочий. Вины он не признал, вышел из СИЗО под залог и вернулся к работе. Теперь уже бывший глава города собирается обжаловать отставку.

Семья челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, владеющая компанией «Монтажник», подала в суд на хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», учредителем которого является правительство региона. Фирма намерена отсудить у властей 139 млн рублей.

Забайкальский край. Мэрия Читы сообщила, что заменит табличку с опечаткой в отчестве доктора медицинских наук Сергея Лобанова на «Аллее почетных граждан» в исторической части города. Ранее ошибку заметили местные жители.