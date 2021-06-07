Звездная пыль: зачем иностранцы пытаются начать политическую карьеру в России

«Ньюинформ» /

Напомним, в прежние — 90-е и нулевые годы — в политику «звезды» пошли косяком, массово: футболисты и певцы, актеры и гимнасты.

Так, футболист Роман Павлюченко, запомнившийся переходом из «Спартака» в лондонский «Тоттенхэм», умудрился попасть в список кандидатов в ставропольскую гордуму от «Единой России». Наверняка, он даже не собирался ездить на заседания Думы из Великобритании.

В нулевые теледива Мария Малиновская два года занимала пост депутата в Белгородской области, представляя ЛДПР. Депутатом ей удалось стать, пройдя по общепартийному списку. Вместе с ней на выборы шел певец Дима Билан, под пятым номером в списке.

Разумеется, все эти «иконы» и не собирались работать в составе региональных парламентов. Партии использовали лишь их известность, узнаваемость, до уровня которых настоящих политиков раскручивать было и долго, и дорого, да и бесполезно.

er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия».

Таким образом «звезды» откровенно занимали в политике и парламентских рядах чужое место. Понимая неловкость ситуации, «Единая Россия» вроде бы даже заявила, что актрисам и спортсменам не место в Госдуме, и на эти выборы должны были идти профессионалы. Но, увы, от селебрити не отказались и сейчас: известная певица Юлия Волкова не даст соврать.

Впрочем, справедливости ради, звезды в политике — это не российское изобретение. Причем иногда это была не звездная пыль в глаза избирателей — а осознанное решение покорить вершину. Хрестоматийный пример — Арнольд Шварценеггер, ставший губернатором Калифорнии. Редкий, кстати, республиканец в шоу-бизнесе, который в США считается вотчиной демократов.

Но и для этого богатыря несвойственные функции оказались неподъемны. В 2011 году, когда 71% жителей штата посчитали, что звезда не вытягивает свою работу, Арни ушел в отставку.

Мэр Киева Виталий Кличко не справлялся даже с собственной речью, потешая окружающих неуклюжими фразами. В свое время, даже актер Клинт Иствуд был мэром города Кармел в Калифорнии — и тоже особых успехов не снискал.

Федеральное агентство новостей / Александр Фокин

Особая ипостась мировых звезд — знаменитые (чаще в прошлом) иностранцы, которые вдруг осознали непомерную любовь к России. Это знание им открылось с такой силой, что они даже приняли российское гражданство. На такой шаг решились актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, актриса Орнелла Мути, боксер Рой Джонс-младший, «главный злодей боевиков» Кэри-Хироюки Тагава, пианист и дирижер Фабио Мастранджело, звезда смешанных единоборств Джефф Монсон и другие.

Теперь новый поворот: западные звезды не только стали россиянами, но и начали вступать в ряды российских политических партий. Стивен Сигал недавно стал «эсером», ранее Джефф Монсон влился в ряды «единороссов». Зачем им это? Что они от этого получают, кроме однодневного пиара? «Политика Сегодня» адресовала этот вопрос специалистам.

Известный российский политолог Константин Калачев отметил, что это извечная тяга знаменитостей быть на виду, в свете софитов и на первых полосах СМИ:

«Я думаю, этим людям просто нравится быть в центре внимания. Впрочем, здесь могут присутствовать и материальные выгоды. Например, возможность открыть свою школу единоборств, поучаствовать в рекламе. Но больше, мне кажется, ими движет моральное удовлетворение и любовь к экзотике».

Руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин видит в происходящем дефицит ярких личностей на отечественном политическом небосклоне:

«При отсутствии реальной политики партии вынуждены привлекать в свои ряды известных людей. Нет борьбы идей, программ, выборы превращаются в плохо срежиссированное шоу. Партии хотят завоевать симпатии избирателей, меньше напрягаясь. Три месяца — и наши кандидаты будут в Госдуме, думают они».

Для этого некоторые партийные функционеры, по его словам, показывают свою дурость и привлекают даже иностранцев. Они, объяснил Паймушкин, создают дешевый пиар, совершенно не понимая, что у избирателей сейчас, наоборот, вызывает большое раздражение потенциальное вхождение в партийные списки разного рода спортсменов и актеров.

Деятельность политических вождей эксперт прокомментировал цитатой из фильма:

«Работа продюсера — это как работа водопроводчика. Если хорошо выполняешь свою работу, то ее никто не замечает, если ты ее… игноришь — изо всех дыр льются… отходы. Между тем люди, особенно в провинции, хотят, чтобы в Госдуме были представлены хозяйственники, экономисты, промышленники и кандидаты от земли, которые имеют компетенции и готовы решать проблемы жителей, создавая условия, при которых экономика будет развиваться», — напомнил непреложную истину собеседник ПС.

Федеральное агентство новостей /

Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев оказался не столь категоричен. Напротив, он полагает, что стремление звезд к политической орбите — явление объяснимое и разумное:

«Все эти люди привыкли к тому, что они являются звездами у себя на родине. Речь о Голливуде с его огромной раскруткой. И было бы странно, если бы они, переехав сюда, потерялись бы и не светились. Поэтому они, конечно же, создают информационные поводы, участвуют в различных событиях».

Как считает эксперт, стоит учесть, что у большинства из них есть очень жесткая политическая позиция по многим актуальным вопросам, и позиция зачастую радикально антиамериканская. Иначе зачем бы они массово покидали США?

«И здесь они солидаризируются с нашими патриотическими силами. Тусуются с ними, так сказать, общаются, набираются взаимных идей, обогащают друг друга этими идеями. Поэтому и вступают в партии, и готовы участвовать в выборах, и поддерживать их на определенных этапах медийно», — считает собеседник.

По его мнению, здесь все абсолютно понятно, нет никакого секрета и не место теориям заговора. Более того, Матвейчев уверен, что абсолютно каждый человек на уровне здравого смысла на их месте поступил бы так же.