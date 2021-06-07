"Москву пытаются припугнуть": Пушков раскритиковал Байдена за слова о России

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о стремлении добиться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. В своем Twitter парламентарий раскритиковал главу Белого дома и отметил, что американский лидер, по сути, не сказал «ничего нового».

«Москву пытаются припугнуть жесткими действиями США в случае, если она "нанесет ущерб" их интересам. А в остальном хотят "стабильных отношений". Но Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. А в этом суть», — считает Пушков.

Ранее сенатор указал на «смерть мозга» Североатлантического Альянса после предложения генсека НАТО Йенса Столтенберга взаимодействовать с Россией с помощью «сдерживания и диалога».