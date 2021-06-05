В Корее заявили о подведении итогов политики государства в 2021 году

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Промежуточные итоги выполнения политики КНДР проведут в начале июня, сообщили журналисты Центрального телеграфного агентства Кореи.

На заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи проанализируют проведенную работу руководства до нынешнего периода.

Кроме того, правящую верхушку беспокоит отсутствие президента страны Ким Чен Ына. По словам представителя Министерства объединения Республики Корея, глава государства не появлялся на публике в течение 24 дней. Он отметил это как самый длительный "невидимый" период в 2021 году.

Ранее стало известно, что корейские власти отозвали генконсула во Владивостоке О Сунг Хвана. Подробности инцидента неизвестны. Однако не исключено, что причиной могло послужить полученное МИД Кореи анонимное письмо.