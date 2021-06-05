В МИД Казахстана призвали не политизировать ЕАЭС

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Все процессы в рамках Евразийского экономического союза носят экономический характер. Об этом заявили в пресс-службе МИД Казахстана.

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин ранее заявил, что в ЕАЭС рассматривают вопрос о коллективном ответе на недружественные ограничительные действия западных стран.

В МИД Казахстана отметили, что интеграционные процессы ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Кроме того, в ведомстве выступают против политизации объединения. В сообщении также сказано, что в рамках евразийской интеграции можно обсуждать не ответные санкции, а как не допустить негативного влияния ограничительных мер на социально-экономическое развитие.