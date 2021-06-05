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В "Единой России" рассказали об обновлении состава фракции на 50%

Политика
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В «Единой России» рассказали об обновлении состава фракции на 50%
er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал о ходе и результатах предварительного голосования партии.

Турчак дал интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Журналисты задали политику вопрос, какой состав можно ожидать в новом созыве Госдумы РФ.

"У нас больше чем на 50% обновится состав фракции. Это солидная цифра. Ни одна политическая партия не проводит такой масштабный отбор своих кандидатов", — сказал Турчак.

Он отметил, что среди участников праймериз ЕР наблюдалась очень высокая конкуренция. По словам Турчака, на одно место претендовало в среднем 13 человек, это в два раза выше показателей предыдущих выборов.

#праймериз #единая россия #турчак
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