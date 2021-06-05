Россияне решили отдохнуть в Одессе и переплыли пограничную реку

Global Look Press / Georgiy Rozov / Russian Look

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали двоих мужчин из РФ, которые решили перебраться вплавь через реку Ворскла, чтобы побывать в Одессе.

Нарушители границ взяли с собой рюкзак с личными вещами и водительские права. Одному из них 39 лет, а его приятелю — 41 год, сообщает сайт 360tv.ru. Мужчины заявили, что нарушили правила прохождения границ из-за введенного в стране карантина.

Теперь россиянам грозит протокол об административном правонарушении. Также им запретят въезд в государство. Позднее стало известно, что одному из злоумышленников в 2019 году уже наложили вето на въезд из-за украинских законов на три года, однако отныне срок запрета увеличился до десяти лет. Его друг не сможет приезжать на Украину в течение пяти лет.