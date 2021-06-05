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Аллерголог Аплетаева объяснила, почему не стоит готовить компот из ягод

Общество
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Аллерголог Аплетаева объяснила, почему не стоит готовить компот из ягод
pixabay.com/PD /

Компот из ягод не несет пользы для организма, заявила врач-аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Для здоровья более полезны ягоды, которые не подвергались какой-либо термической обработке. Благодаря этому в них сохраняются витамины и разнообразные полезные вещества. При термической обработке витамин C теряется. То же самое происходит и при длительном хранении ягод.

"При этом антиоксиданты сохраняются в большей степени", — подчеркнула Марина Аплетаева в интервью для "Москвы 24".

Марина Аплетаева посоветовала воздержаться от приготовления компотов из ягод. Можно заваривать ягоды горячей водой. В качестве дополнения в него стоит добавить травы, мяту, например, можно добавить лимон. В охлажденном виде такой напиток отлично подойдет для жарких дней.

#ягоды #компот #аплетаева
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