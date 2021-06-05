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Россиян с повышенным доходом могут лишить маткапитала

Экономика
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Россиян с повышенным доходом могут лишить маткапитала
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Получение маткапитала для некоторых россиян предложили отменить. Предлагается лишить господдержки граждан с годовым доходом более 5 млн рублей.

Позицию обозначил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обеспеченные граждане не нуждаются в господдержке. Для россиян с ежегодным доходом более 5 млн рублей материальную помощь следует отменить. В дальнейшем лимит может быть снижен до 3 млн рублей, передает URA.RU.

"Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнём. Хотя можно было бы и меньше", — добавил депутат.

Материнский капитал выступает в качестве меры государственной поддержки российских семей. Сейчас размер выплаты на первого ребенка находится на уровне 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго малыша.

#аксаков #маткапитал #доход
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