Татарстан вошел в тройку регионов России с лучшим качеством жизни по оценке Путина

Федеральное агентство новостей / Василий Иваненко

Татарстан входит в тройку регионов России, где обеспечено лучшее качество жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.

По оценке главы государства, высокий уровень качества жизни можно также наблюдать в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе и Петербурге. В Татарстане на протяжении многих лет вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры, отметил российский лидер.

Владимир Путин уточнил, что вышеперечисленные регионы являются центрами деловой активности Российской Федерации, поэтому их лидерство в рейтинге качества жизни закономерно и обоснованно. Отметим, что рейтинг составлен на основе международных стандартов.