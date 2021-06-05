Заехавший в квартиру покойной Легкоступовой Фирсов предложил ее сыну пожить с ним

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Третий супруг певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заехал в квартиру покойной жены и сменил в ней замки, хотя жилплощадь принадлежит ему лишь на четверть.

Яхтсмен буквально оккупировал апартаменты умершей в августе прошлого года заслуженной артистки России. Соседи по дому стали замечать, что у вдовца часто бывает его взрослый сын от другого брака, и предположили, что тот живет вместе с ним. Молодой человек ответил, что только навещает отца, чтобы поставить ему капельницы. По словам мужчины, Фирсов сейчас выходит из запоя.

"Ставлю ему капельницы и часто бываю в квартире Валентины. Но нет, я там не живу", — заверил он в интервью kp.ru.

При этом у покойной Легкоступовой остались двое детей - 29-летняя дочь Анэтта и 19-летний сын Матвей. У старшей дочери своя семья и свой дом, а вот сын снимает квартиру, хотя имеет не меньше прав на проживание в маминой, чем ее третий муж. Самого Фирсова не смущает, что сын покойной супруги тратит деньги, которые зарабатывает собственными силами, на жилье. Вдовец предложил решить проблему весьма просто.

"Пусть живет со мной в этой квартире. Я совершенно не против", — сказал он.

Впрочем, вряд ли Матвея удовлетворит такое предложение. Молодой человек убежден, что его мать умерла по вине третьего мужа. К тому же, даже при жизни певицы, у ее сына и супруга никогда не получалось поладить.