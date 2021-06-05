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Экономист Зубец рассказал о важности России для выживания Китая

Политика
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Экономист Зубец рассказал о важности России для выживания Китая
pixabay.com /

Россия является для Китая важным партнером и союзником, заявил директор Института социально-экономических исследований финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам экономиста, Пекин гораздо сильнее заинтересован в России, нежели Москва в Китае, так как Соединенные Штаты "давят" на КНР в экономическом плане.

"Россия для Китая — незаменимый политический союзник, который гарантирует его физическое выживание", — объяснил Алексей Зубец в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт также добавил, что РФ не попадет в зависимость от Китая, если будет вести себя разумно с финансовой и политической точки зрения.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил экономические отношения России и Китая. По его словам, товарооборот между Москвой и Пекином в 2020 году составил 104 млрд долларов.

#россия #китай #зубец
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