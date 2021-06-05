Гол Соболева с пенальти принес сборной России победу в товарищеском матче с Болгарией

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Сборная России обыграла Болгарию в товарищеском матче , который прошел на "ВТБ Арене" в Москве. Победное очко принес российской команде Александр Соболев.

Футболист забил гол на 84-й минуте матча, реализовав пенальти, которое было назначено за нарушение против Алексея Миранчука. Мяч, отправленный Соболевым в ворота болгарской команды, оказался единственным за всю игру. Таким образом, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской сборной.

Защитник команды России Федор Кудряшов получил травму до начала игры, поэтому его заменили на Алексея Семенова. В начале второго тайма на поле вышел Игорь Дивеев вместо полузащитника Дмитрия Баринова, получившего удар по голове.

Товарищеский матч России и Болгарии стал одним из этапов подготовки российской сборной к Евро-2020. Чемпионат, перенесенный с прошлого года из-за коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.