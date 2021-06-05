Тигран Кеосаян сказал, какие фильмы нужны России

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Телеведущий Тигран Кеосаян считает, что России необходимы фильмы, в которых страна была бы представлена Империей.

Кеосаян пообщаться с главным редактором ФБА "Экономика сегодня" Александром Христофоровым. Темой их беседы стали отечественные фильмы. Телеведущий поделился своим мнением о том, каким он видит российский кинематограф будущего. По его мнению, стране не хватает кино о политических событиях. Также необходимо уходить от менталитета "униженной, разгромленной и разграбленной" России к идеям Империи.

Он заметил, что недавно начал работу над собственным фильмом о Сирии. По словам Кеосаяна — это большой, сложный и важный для России проект. О съемках и будущем отечественного кинематографа он рассказал в интервью, полная версия которого выйдет 6 июня в 12:00, сообщает Федеральное агентство новостей.