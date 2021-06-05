Глава Медиагруппы «Патриот» рассказал о ценности ПМЭФ-2021

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Петербургский международный экономический форум оставил после себя только яркие эмоции, заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

ПМЭФ стал первым крупным мероприятием за последние два года, что позволило понять его ценность, процитировали Столярчука журналисты Федерального агентства новостей. Большое значение приобрели общение и опыт, которым обменивались между собой участники.

Представители медиагруппы проявили активность в дискуссиях по развитию социальных сетей. Они налаживали контакты с большими компаниями, коллегами из других СМИ. Кроме того, форум обозначил темы, которым нужно уделить особое внимание. Своего рода толчком стало и выступление президента РФ Владимира Путина. Участники мероприятия услышали от него многое, отметил Столярчук.

Ранее стало известно, что ПМЭФ-2022 состоится также в начале июня. Об этом сообщил советник российского лидера Антон Кобяков.