Российская экономика получила 4 трлн рублей господдержки во время коронакризиса

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Объем господдержки экономики РФ в пандемию коронавируса достиг 4 трлн рублей. Соответствующие данные представил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Он также оценил процесс восстановления отечественной экономики после коронакризиса. На сегодняшний день восстановление идет темпами, опережающими прогнозы примерно на два месяца, заявил Белоусов в ходе ПМЭФ-2021.

Полное восстановление экономики России от спровоцированного пандемией кризиса ожидается к концу 2021 года. Таким мнением на форуме поделился помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 2 по 5 июня в "Экспофоруме". Тема мероприятия: "Снова вместе. Экономика новой реальности".