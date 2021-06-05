Белоруссия объявила о готовности отстаивать интересы по инциденту с Ryanair в суде

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Минск готов отстаивать свою позицию по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в судебном порядке. Об этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил во время интервью.

Руководитель правительства республики сообщил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) не приступала к расследованию. По его словам, соответствующая комиссия пока не сформирована.

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", — сказал Головченко в интервью одному из местных телеканалов.

Самолет компании Ryanair 23 мая совершил незапланированную посадку в Минске после сообщения о минировании. Опасения не подтвердились, однако Евросоюз принял решение запретить воздушным судам республики летать над территорией объединения.