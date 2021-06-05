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ИИХФ утвердила новые правила игры в хоккей

Спорт
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ИИХФ утвердила новые правила игры в хоккей
iihf.com / international ice hockey federation

Единые правила игры в хоккей были утверждены конгрессом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Новые единые правила игры в хоккей вступят в силу в сезоне-2021/2022. Их утвердил конгресс ИИХФ, сообщила пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги. Разработкой правил занималась специальная рабочая группа.

Проект был реализован при участии КХЛ, отметил главный арбитр лиги Алексей Анисимов. Он подчеркнул, что разработчики новых правил игры в хоккей выбрали "эволюционный путь", благодаря которому популярный вид спорта продолжит развиваться по единым стандартам.

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