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Сенатор Пушков назвал причину "вечных жалоб" Украины

Политика
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Сенатор Пушков назвал причину «вечных жалоб» Украины
council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Киев постоянно жалуется на другие страны, потому что украинские власти бездарны, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов недавно упрекнул Германию и Францию в том, что Крым стал частью Российской Федерации. По словам Пушкова, вечные жалобы Киева говорят о глубокой недееспособности властей Украины.

"У нее все виноваты в ее собственной бездарности", — подчеркнул сенатор.

Крым стал частью России по результатам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Референдум прошел в соответствии с международным правом.

#россия #украина #пушков
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