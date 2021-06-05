council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Киев постоянно жалуется на другие страны, потому что украинские власти бездарны, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов недавно упрекнул Германию и Францию в том, что Крым стал частью Российской Федерации. По словам Пушкова, вечные жалобы Киева говорят о глубокой недееспособности властей Украины.

"У нее все виноваты в ее собственной бездарности", — подчеркнул сенатор.

Крым стал частью России по результатам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение полуострова с РФ. Референдум прошел в соответствии с международным правом.