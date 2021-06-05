Болгары согласились с заявлением Путина о выстраивании внешней политики США

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Президент РФ Владимир Путин сравнил внешнюю политику США с тактикой Советского Союза. Заявление лидера прокомментировали читатели болгарского издания "Факти".

Путин ранее отметил, что американское государство следует по пути СССР при выстраивании диалога с другими странами. Болгары согласились с президентом и предложили дать Соединенным Штатам соответствующее название.

"Путин прав! Соединенные Штаты должны быть переименованы в Союз американских империалистических республик!" — написал один из пользователей.

"США совершают большие ошибки, потому что их ведет жадность", — подчеркнул другой юзер.

Владимир Путин ранее призвал США научиться уважать интересы РФ.