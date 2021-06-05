Мария Захарова сравнила ПМЭФ-2021 с ярмаркой

politexpert.net / Евгений Зайцев

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) помог всем участникам показать себя с привлекательной стороны. Об этом спикер МИД России Мария Захарова написала в Telegram.

По ее словам, принцип проведения подобных мероприятий не изменился спустя столетия. По сути ПМЭФ можно сравнить с ярмаркой. Стремление "показать товар лицом" остается неизменным из года в год.

"Самое ценное в этой концепции то, что вы все "лица" видите сами, сравниваете и делаете свои выводы", — написала дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что в этом плане ПМЭФ-2021 сумел реализовать поставленные цели на все 100%. Каждый предстал во всей красе, добавила она.

Официальный представитель МИД отметила, что форум этого года ничем не уступает мероприятиям прошлых лет. Организаторы сумели создать безопасную атмосферу на фоне пандемии.