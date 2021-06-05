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Милов категорично высказался о системе голосования Михаила Ходорковского

Общество
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Милов категорично высказался о системе голосования Михаила Ходорковского
Федеральное агентство новостей / Агентство городских новостей Москва / Global Look Press / Pravda Komsomolskaya / Russian Look

Ведущий канала "Навальный Live" раскритиковал альтернативную систему голосования в Госдуму Михаила Ходорковского, который предложил рассказывать о кандидатах.

Экс-глава ЮКОСа запустил сайт о выборах в Госдуму. Там он поделил кандидатов в депутаты по принципу поддержки нового возможного срока действующего президента России. Ходорковский заметил, что не планирует советовать россиянам отдавать свой голос за того или иного кандидата. В стриме "Милов по вторникам" на "Навальный LIVE" ведущий по просьбе зрителей высказал свое отношение к системе предпринимателя.

"Мне категорически не понравился проект Ходорковского, потому что он вносит очень серьезную путаницу в головы людей", — цитирует ФАН заявление Милова.

Он раскритиковал сайт Ходорковского и заявил, что голосовать, опираясь на представленные данные, — "это путь в ад". Милов посоветовал зрителям не действовать согласно рекомендациям предпринимателя, который публикует информацию о кандидатах и предлагает сделать выбор самостоятельно.

#голосование #ходорковский #милов
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