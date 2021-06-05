Гаспарян назвал возможные причины выдвижения Пивоварова и Гудкова от «Яблока»

Prt Scr youtube.com / prt scr Андрей Пивоваров

Экс-директора ликвидированной "Открытой России" (организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова арестовали до 31 июля по делу о нежелательной организации.

Дмитрий Гудков проходит по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В качестве потерпевшей стороны выступает Департамент городского имущества. Зампредседателя "Яблока" Иван Большаков подтвердил информацию о переговорах с Андреем Пивоваровым и Дмитрием Гудковым.

Однако партия намерена принимать решения о выдвижении тех или иных кандидатов, ориентируясь на риски. "Открытые медиа" Михаила Ходорковского заявили, что в "Яблоке" подозревали о возможных сложностях. Более того за Пивоваровым даже не закрепили ни одного округа, пишет "ПолитЭксперт".

Публицист Армен Гаспарян назвал возможные причины, по которым в партии решили выдвинуть обоих кандидатов. Гудкова и "Яблоко" связывало давнее сотрудничество. Однако выдвижение главы "Открытки" стало неожиданностью. К тому же за Пивоварова заступились представители "оппозиции".

"А вы вспомните, какая партия последовательно все время защищала Ходорковского. Вот у нас было две думские демократические партии: совестливые, рукопожатные "Союз правых сил" — ну там тусовка Гозмана — и "Яблоко". Они, знаете, проскочили, потому что у идеологов СПС не очень складывались в определенные моменты жизни взаимоотношения с Ходорковским. А "Яблоко" прям вот от души топило. Так стоит ли удивляться, что Пивоваров оказывается среди возможных претендентов?", — отметил Гаспарян.

Армен Гаспарян ранее опроверг данные, предоставленные изданием "Проект" о якобы "высоком рейтинге" Дмитрия Гудкова. Сообщалось, что якобы закрытые социсследования показали высокую узнаваемость и широкую поддержку Гудкова в одном из столичных округов.