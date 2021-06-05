Вероятность отключения России от SWIFT проанализировали в агентстве Moody's

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Россия в перспективе может быть отключена от международных платежных систем, таких как SWIFT. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody's.

В агентстве отметили восприимчивость РФ к политическим рискам. По мнению экспертов, напряженность в отношениях страны с Западом "оставляет возможность" для введения новых ограничений.

Европарламент в апреле выступил за отключение России от SWIFT в связи с ситуацией на Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже заявил, что такие решения вне компетенции Брюсселя.