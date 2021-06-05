Онищенко: вакцинация и коллективный иммунитет помогут России победить COVID-19

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал ключевые факторы в противостоянии пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что успех в одном регионе не является гарантией победы.

Поводом для заявления стало недавнее высказывание главы Минздрава Михаила Мурашко. Руководитель ведомства тогда говорил про успехи с вакцинацией в нескольких субъектах РФ. Онищенко пояснил, что коронавирус не ограничивается рамками нескольких регионов, пишет ФАН.

Парламентарий отметил, что даже если в Москве и Петербурге с помощью вакцинации будет иммунитет на уровне 60-70%, это не позволит говорить о победе над инфекцией. Реалии требуют повышения степени вакцинации в остальных субъектах РФ.

Геннадий Онищенко привел пример с Украиной. По его мнению, в России нельзя сказать о победе над распространением кори, если в соседнем государстве эпидемия этой заразы. Даже массовые прививки детей в РФ не смогут остановить инфекцию, пока украинские власти не начнут выполнять свои прямые обязанности — защищать сограждан от эпидемии. Депутат констатировал, что отказ руководства Украины от вакцинации против кори является признаком слабоумия и примитивного подхода в политике.