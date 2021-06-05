Депутат Петров рассказал о живой дискуссии на ПМЭФ по поводу производства лекарств

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Вопрос производства лекарств обсуждался на деловом завтраке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал депутат Александр Петров.

Парламентарий объяснил, что политики и аналитики поговорили о поисках баланса между потребностями россиян в лекарствах и возможностями в производстве препаратов.

"Важно, что это был живой, а не формальный разговор по протоколу", — отметил Петров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Участники дискуссии рассмотрели тему производства лекарств и расставили акценты, которые в дальнейшем будут обсуждаться в рабочих группах Госдумы, заключил депутат.