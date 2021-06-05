Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Депутат Петров рассказал о живой дискуссии на ПМЭФ по поводу производства лекарств

Общество
78

Депутат Петров рассказал о живой дискуссии на ПМЭФ по поводу производства лекарств
pixabay.com /

Вопрос производства лекарств обсуждался на деловом завтраке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал депутат Александр Петров.

Парламентарий объяснил, что политики и аналитики поговорили о поисках баланса между потребностями россиян в лекарствах и возможностями в производстве препаратов.

"Важно, что это был живой, а не формальный разговор по протоколу", — отметил Петров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Участники дискуссии рассмотрели тему производства лекарств и расставили акценты, которые в дальнейшем будут обсуждаться в рабочих группах Госдумы, заключил депутат.

#госдума #медицина #пмэф
Онищенко: вакцинация и коллективный иммунитет помогут России победить COVID-19
Онищенко: вакцинация и коллективный иммунитет помогут России победить COVID-19
Общество
18:22 | 5 июня
Депутат Петров рассказал о живой дискуссии на ПМЭФ по поводу производства лекарств
Депутат Петров рассказал о живой дискуссии на ПМЭФ по поводу производства лекарств
Общество
18:09 | 5 июня
Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании
Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании
Спорт
18:05 | 5 июня