Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании

Спорт
66

Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании
fc-zenit.ru / Вячеслав Евдокимов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил российским болельщикам сдать купленные билеты на матчи Евро-2020 в Дании и вернуть свои деньги.

Власти Дании ранее заявили, что не будут пускать иностранных болельщиков на матчи в Копенгагене. Такое решение было вызвано сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в городе.

Это возмутило болельщиков, которые уже купили билеты на матчи. УЕФА оповестил российских поклонников футбола о том, что они могут сдать купленные билеты и получить полную компенсацию их стоимости.

Матчи Евро-2020 также пройдут в России, в городе Санкт-Петербург. Власти ранее сообщили о том, что болельщики смогут попасть на матч без прививки от коронавирусной инфекции. Однако при себе необходимо будет иметь отрицательный тест на заболевание.

#уефа #дания #евро-2020 #матчи
Онищенко: вакцинация и коллективный иммунитет помогут России победить COVID-19
Онищенко: вакцинация и коллективный иммунитет помогут России победить COVID-19
Общество
18:22 | 5 июня
Депутат Петров рассказал о живой дискуссии на ПМЭФ по поводу производства лекарств
Депутат Петров рассказал о живой дискуссии на ПМЭФ по поводу производства лекарств
Общество
18:09 | 5 июня
Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании
Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании
Спорт
18:05 | 5 июня