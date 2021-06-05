Российские болельщики смогут сдать билеты на матчи Евро-2020 в столице Дании

fc-zenit.ru / Вячеслав Евдокимов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил российским болельщикам сдать купленные билеты на матчи Евро-2020 в Дании и вернуть свои деньги.

Власти Дании ранее заявили, что не будут пускать иностранных болельщиков на матчи в Копенгагене. Такое решение было вызвано сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в городе.

Это возмутило болельщиков, которые уже купили билеты на матчи. УЕФА оповестил российских поклонников футбола о том, что они могут сдать купленные билеты и получить полную компенсацию их стоимости.

Матчи Евро-2020 также пройдут в России, в городе Санкт-Петербург. Власти ранее сообщили о том, что болельщики смогут попасть на матч без прививки от коронавирусной инфекции. Однако при себе необходимо будет иметь отрицательный тест на заболевание.