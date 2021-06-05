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Политолог Бондаренко рассказал о кандидатах на пост покровителя Украины

Политика
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Политолог Бондаренко рассказал о кандидатах на пост покровителя Украины
flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Уход Соединенных Штатов с Украины предполагает образование вакуума, заполнить который могут Великобритания и Турция. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

Позиции Соединенного Королевства на Украине очень сильны. Вместе с этим Киев продолжает активно выстраивать дружеские отношения с Турцией, тем самым привлекая республику на место американского покровителя.

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"И я думаю, что именно эти государства сейчас имеют большие шансы заполнить собой тот вакуум, который может образоваться после ухода Соединенных Штатов из Украины", — сказал Бондаренко в интервью "Украине.ру".

У государства нет ресурсов, чтобы восполнить пустоту после исчезновения Вашингтона. Это связано с наступившем после 2014 года кризисом субъектности на Украине. До этого баланс между геополитическими игроками становился результатом взаимного учета интересов.

Своим мнением политолог поделился в ответ на заявление коллеги Николая Злобина о выходе малых и средних стран на первый план в геополитике. По его словам, в числе государств окажутся те, кому уже удалось парализовать взаимодействие крупных держав.

#украина #турция #бондаренко
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