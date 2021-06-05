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Саратовский адвокат получил два года колонии за мошенничество в Астрахани

Происшествия
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Саратовский адвокат получил два года колонии за мошенничество в Астрахани
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Кировский суд Астрахани вынес приговор саратовскому юристу, которого признали виновным в покушении на мошенничество.

По версии следствия, предполагаемый преступник решил получить денежные средства от матери своего бывшего подзащитного, сообщив женщине, что за 900 тыс. рублей поможет скрыть материалы уголовного дела в отношении ее сына. Во время получения денежных средств злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры по Астраханской области.

Позднее против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Инстанция назначила адвокату наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима.

#суд #мошенничество #адвокат
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